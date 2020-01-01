Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка

Комментариев: 0
Старшая дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца.
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка
Getty Images

В понедельник, 10 августа, в мировых СМИ появилась информация, что американская писательница, старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер и ее супруг, актер из “Стражей Галактики“ Крис Пратт стали родителями.

Читай также: Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой

О пополнении в семьи сообщил младший брат Кэтрин, 26-летний актер Патрик Шварценеггер. Мужчина намекнул, что у него появилась племянница. Однако, точную дату родов и имя малышки он не сообщил.

А вечером в тот же день появилось официальное подтверждение информации. Крис Пратт на своей странице в Инстаграм опубликовал милый кадр, где он и его жена держат маленькую ручку новорожденной дочери. Девочку назвали Лайла Мария.

“Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери, Лайлы Марии Шварценеггер Пратт. Мы очень счастливы. И мама, и ребенок в порядке. Нам очень повезло“, - написал актер.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили имя новорожденной дочери
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили имя новорожденной дочери
Скриншот

Отметим, что ребенок стал первенцем Кэтрин и первым внуком Арнольда Шварценеггера. А для Пратта это уже второй ребенок. У актера есть 7-летний сын Джек от брака с актрисой Анной Фэрис.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кэтрин Шварценеггер, Крис Пратт, Арнольд Шварценеггер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь