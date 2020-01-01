Старшая дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка Getty Images

В понедельник, 10 августа, в мировых СМИ появилась информация, что американская писательница, старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер и ее супруг, актер из “Стражей Галактики“ Крис Пратт стали родителями.

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О пополнении в семьи сообщил младший брат Кэтрин, 26-летний актер Патрик Шварценеггер. Мужчина намекнул, что у него появилась племянница. Однако, точную дату родов и имя малышки он не сообщил.

А вечером в тот же день появилось официальное подтверждение информации. Крис Пратт на своей странице в Инстаграм опубликовал милый кадр, где он и его жена держат маленькую ручку новорожденной дочери. Девочку назвали Лайла Мария.

“Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери, Лайлы Марии Шварценеггер Пратт. Мы очень счастливы. И мама, и ребенок в порядке. Нам очень повезло“, - написал актер.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили имя новорожденной дочери Скриншот

Отметим, что ребенок стал первенцем Кэтрин и первым внуком Арнольда Шварценеггера. А для Пратта это уже второй ребенок. У актера есть 7-летний сын Джек от брака с актрисой Анной Фэрис.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции.

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