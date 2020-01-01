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Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" впервые стала мамой

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Модель Олеся Стефанко показала первое фото с ребенком.
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" впервые стала мамой
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" впервые стала мамой
instagram.com/olesiastefanko

Известная украинская модель Олеся Стефанко, которая в 2011 году стала “Первой вице-Мисс Вселенная“, родила первенца. Об этом 32-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Новоиспеченная мама опубликовала первое фото, где она держит на руках малыша. Рядом с ней позирует ее супруг, белорусский предприниматель Сергей Алисеенко. Судя по геолокации, ребенок появился на свет в США.

“Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел“, – подписала фото Олеся.

Олеся Стефанко родила сына
Олеся Стефанко родила сына
Пресс-служба

Отмечается, что у модели родился сын. Звездные супруги решила мальчику дать имя Тео. Точную дату родов Олеся пока не сообщает.

Напомним, ранее Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка.

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Теги: Мисс Украина Вселенная, Олеся Стефанко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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