Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" впервые стала мамой

Модель Олеся Стефанко показала первое фото с ребенком.

Известная украинская модель Олеся Стефанко, которая в 2011 году стала “Первой вице-Мисс Вселенная“, родила первенца. Об этом 32-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Новоиспеченная мама опубликовала первое фото, где она держит на руках малыша. Рядом с ней позирует ее супруг, белорусский предприниматель Сергей Алисеенко. Судя по геолокации, ребенок появился на свет в США.

“Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел“, – подписала фото Олеся.

Олеся Стефанко родила сына Пресс-служба

Отмечается, что у модели родился сын. Звездные супруги решила мальчику дать имя Тео. Точную дату родов Олеся пока не сообщает.

Напомним, ранее Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка.

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