Звезда шоу "Мамахохотала" Аня Гресь и нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук заразились COVID-19.

У Ани Гресь и ее мужа-нардепа обнаружили COVID-19 facebook.com/anna.gres.1

Украинская модель, блогер и актриса студии “Мамахохотала“ Аня Гресь поделилась с поклонниками неприятной новостью. Она и ее супруг, народный депутат и экс-звезда шоу “Мамахохотала“ Роман Грищук заразились коронавирусом.

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О болезни Гресь сообщила на своей странице в Facebook. По словам 29-летней артистки, утром, 12 августа, она сдала тест на COVID-19 так, как ночью у нее повысилась температура и появилась ломота в теле. Результат теста оказался положительным.

“Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Ромой covid“.

Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом Скриншот

Роман Грищук также сообщил подписчикам о своем заражении. Нардеп отметил, что чувствует себя “более-менее нормально“. Также политик добавил, что с сыном Тимофеем сейчас все хорошо.



“Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести. Самопочуття більш-менш нормальне, з Тімом все добре“.

Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом Скриншот

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