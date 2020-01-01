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У Ани Гресь и ее мужа-нардепа обнаружили COVID-19

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Звезда шоу "Мамахохотала" Аня Гресь и нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук заразились COVID-19.
У Ани Гресь и ее мужа-нардепа обнаружили COVID-19
У Ани Гресь и ее мужа-нардепа обнаружили COVID-19
facebook.com/anna.gres.1

Украинская модель, блогер и актриса студии “Мамахохотала“ Аня Гресь поделилась с поклонниками неприятной новостью. Она и ее супруг, народный депутат и экс-звезда шоу “Мамахохотала“ Роман Грищук заразились коронавирусом.

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О болезни Гресь сообщила на своей странице в Facebook. По словам 29-летней артистки, утром, 12 августа, она сдала тест на COVID-19 так, как ночью у нее повысилась температура и появилась ломота в теле. Результат теста оказался положительным.

“Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Ромой covid“.

Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом
Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом
Скриншот

Роман Грищук также сообщил подписчикам о своем заражении. Нардеп отметил, что чувствует себя “более-менее нормально“. Также политик добавил, что с сыном Тимофеем сейчас все хорошо.


“Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести. Самопочуття більш-менш нормальне, з Тімом все добре“.

Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом
Роман Грищук и Аня Гресь заразились коронавирусом
Скриншот

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Теги: Аня Гресь, Роман Грищук, Мамахохотала
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Источник: Ivоna bigmir)net

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