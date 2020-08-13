Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Хорошо сказано": Слава из "НеАнгелов" рассмешила Сеть новой публикацией

Комментариев: 1
Певица Слава Каминская запостила стильное фото и дополнила его забавной подписью.
"Хорошо сказано": Слава из "НеАнгелов" рассмешила Сеть новой публикацией
"Хорошо сказано": Слава из "НеАнгелов" рассмешила Сеть новой публикацией

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ и участница нового сезона “Танців з зірками“ Слава Каминская продолжает радовать поклонников своим чувством юмора. Артистка часто публикует новые фото, дополняя их забавными подписями.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Список звездных участников шоу

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала снимок с прогулки по ночному городу. На свежем кадре Слава предстала в клетчатом платье с прозрачными рукавами и в огромной соломенной шляпе.

“Нашёл меня? Теперь попробуй, спрячься... 🤣😈🤪“, - подписала снимок Каминская.

Слава Каминская в Инстаграм
Слава Каминская в Инстаграм
Скриншот

  • “Ну богиня же 🔥🔥🔥“
  • “Ви неперевершені😍😍😍😍“
  • “Хорошо сказано 🤣🤣🤣😍“
  • “Как будто Новому мужу напутствие !!!)😬😬😬“
  • “...звучит как угроза“, - пишут в комментариях.

Ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с экс-мужем Эдгаром Каминским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
АлександрУсик  (аноним)  13.08.2020, 14:02
Оценка:  0
АлександрУсик
Она имеет парней в пуканчик, страппонит ? Меня может трахнуть. Меня Сашей зовут, православный московского патриархата. Батюшка сказал, что в пуканчик можно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь