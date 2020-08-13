"Хорошо сказано": Слава из "НеАнгелов" рассмешила Сеть новой публикацией
Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ и участница нового сезона “Танців з зірками“ Слава Каминская продолжает радовать поклонников своим чувством юмора. Артистка часто публикует новые фото, дополняя их забавными подписями.
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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала снимок с прогулки по ночному городу. На свежем кадре Слава предстала в клетчатом платье с прозрачными рукавами и в огромной соломенной шляпе.
“Нашёл меня? Теперь попробуй, спрячься... 🤣😈🤪“, - подписала снимок Каминская.
- “Ну богиня же 🔥🔥🔥“
- “Ви неперевершені😍😍😍😍“
- “Хорошо сказано 🤣🤣🤣😍“
- “Как будто Новому мужу напутствие !!!)😬😬😬“
- “...звучит как угроза“, - пишут в комментариях.
Ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с экс-мужем Эдгаром Каминским.
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