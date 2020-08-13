"Хорошо сказано": Слава из "НеАнгелов" рассмешила Сеть новой публикацией

Певица Слава Каминская запостила стильное фото и дополнила его забавной подписью.

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ и участница нового сезона “Танців з зірками“ Слава Каминская продолжает радовать поклонников своим чувством юмора. Артистка часто публикует новые фото, дополняя их забавными подписями.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала снимок с прогулки по ночному городу. На свежем кадре Слава предстала в клетчатом платье с прозрачными рукавами и в огромной соломенной шляпе.

“Нашёл меня? Теперь попробуй, спрячься... 🤣😈🤪“, - подписала снимок Каминская.

Слава Каминская в Инстаграм Скриншот

“Ну богиня же 🔥🔥🔥“

“Ви неперевершені😍😍😍😍“

“Хорошо сказано 🤣🤣🤣😍“

“Как будто Новому мужу напутствие !!!)😬😬😬“

“...звучит как угроза“, - пишут в комментариях.

Ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с экс-мужем Эдгаром Каминским.

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