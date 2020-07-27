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Яркое возвращение: Слава Каминская стала участницей нового сезона “Танців з зірками”

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Артистка во второй раз примет участие в танцевальном шоу.
Слава Каминская стала участницей нового сезона “Танців з зірками”
Слава Каминская стала участницей нового сезона “Танців з зірками”
Пресс-служба 1+1

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу “Танці з зірками”.

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта “Танці з зірками” присоединилась украинская певица, солистка поп-группы “НеАнгелы“ Слава Каминская. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

Слава Каминская стала участницей “Танців з зірками 2020”
Слава Каминская стала участницей “Танців з зірками 2020”
Пресс-служба 1+1

Слава Каминская уже участвовала во втором сезоне обновленного проекта “Танці з зірками”. Однако ей так и не удалось выйти на паркете со своим партнером Игорем Кузьменко - во время репетиций звезда травмировала спину. Поэтому этот сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.

Певица на своей странице в Instagram опубликовала яркий видеоролик, в котором она приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та, в свою очередь, советует Славе принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. Певица получает в подарок танцевальное платье и обувь, которая должна защитить ее от всех неприятностей на паркете и одержать победу. В следующем кадре солистка группы “НеАнгелы“ сообщает, что принимает вызов от Юлии Саниной и передает его Дмитрию Танковичу.

Свое участие в новом сезоне шоу “Танці з зірками” певица Слава Каминская прокомментировала так:

“Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете “.

Слава Каминская стала участницей “Танців з зірками 2020”
Слава Каминская стала участницей “Танців з зірками 2020”
Пресс-служба 1+1

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов телеведущий Дмитрий Танкович, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.

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Напомним, сейчас уже известны имена семерых звездных участников нового сезона “Танців з зірками”. В четвертом сезоне обновленного проекта за победу будут соревноваться Олег Винник, партнершей которого стала Елена Шоптенко; Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко. Имена танцевальных партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской пока остаются тайной.

Ранее в студии утреннего шоу “Сніданок з 1+1” открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне обновленного шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.

Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1 + 1 Продакшн”.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.

Напомним, ранее Слава Каминская вспомнила о кастинге в “НеАнгелы“.

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Теги: Слава Каминская, Танці з зірками 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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