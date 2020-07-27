Яркое возвращение: Слава Каминская стала участницей нового сезона “Танців з зірками”
Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу “Танці з зірками”.
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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта “Танці з зірками” присоединилась украинская певица, солистка поп-группы “НеАнгелы“ Слава Каминская. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.
Слава Каминская уже участвовала во втором сезоне обновленного проекта “Танці з зірками”. Однако ей так и не удалось выйти на паркете со своим партнером Игорем Кузьменко - во время репетиций звезда травмировала спину. Поэтому этот сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.
Певица на своей странице в Instagram опубликовала яркий видеоролик, в котором она приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та, в свою очередь, советует Славе принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. Певица получает в подарок танцевальное платье и обувь, которая должна защитить ее от всех неприятностей на паркете и одержать победу. В следующем кадре солистка группы “НеАнгелы“ сообщает, что принимает вызов от Юлии Саниной и передает его Дмитрию Танковичу.
Яскраве повернення Слави Камінської (@babaslavka) на паркет #танціззірками 🎉 Учасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» приймає #танціззіркамиchallenge від Юлії Саніної і кидає виклик телеведучому Дмитру Танковичу (@tankovichd). Чекаєш на перший танець Слави у новому найтанцювальнішому сезоні шоу? 💃
Свое участие в новом сезоне шоу “Танці з зірками” певица Слава Каминская прокомментировала так:
“Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете “.
Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов телеведущий Дмитрий Танкович, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.
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Напомним, сейчас уже известны имена семерых звездных участников нового сезона “Танців з зірками”. В четвертом сезоне обновленного проекта за победу будут соревноваться Олег Винник, партнершей которого стала Елена Шоптенко; Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко. Имена танцевальных партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской пока остаются тайной.
Ранее в студии утреннего шоу “Сніданок з 1+1” открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне обновленного шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.
Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.
Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1 + 1 Продакшн”.
Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.
Напомним, ранее Слава Каминская вспомнила о кастинге в “НеАнгелы“.
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