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"Отпустили обиды на благо детей": Слава Каминская показала фото с экс-мужем

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Слава из "НеАнгелов" рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с Эдгаром Каминским.
"Отпустили обиды на благо детей": Слава Каминская показала фото с экс-мужем
"Отпустили обиды на благо детей": Слава Каминская показала фото с экс-мужем
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница, солистка “НеАнгелов“ и участница нового сезона “Танців з зірками“ Слава Каминская удивила подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка запостила два снимка со своим бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. На первом фото Слава нежно прижалась к экс-супругу, а на втором кадре Эдгар целует певицу в щеку. Слава отметила, что один из кадров сделал их сын Леонард, а автором другого снимка выступила дочь Лаура.

В описании Каминская рассказала, что поддерживает хорошие отношения с экс-возлюбленным ради детей. Звезда отметила, что ее любовь с Эдгаром трансформировалась в дружбу. И они оба проводят много времени с детьми, не меряясь, кто с них лучше.

“Мы с @edgar_kaminskyi проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и тёплые доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче. Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджерить свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности. Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей ❤️“, - поделилась Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти фото сделали наши дети. Первую — Леонард, вторую — Лаура. ⠀ Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. ⠀ Мы с @edgar_kaminskyi проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и тёплые доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче. ⠀ Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджерить свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности. ⠀ Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей. ❤️

Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась аппетитными формами в купальнике.

 

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский
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Источник: Ivоna bigmir)net

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