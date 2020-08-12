Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин показали первые фото со свадебного торжества.

Квиткова и Добрынин устроили пышную свадьбу спустя три месяца после росписи

В среду, 20 мая, главный герой проекта “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Пара перенесла пышную церемонию на конец лета. Из-за карантина влюбленные решили просто расписаться.

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А спустя почти три месяца, 12 августа, молодожены все таки смогли устроить роскошную свадебную церемонию. Шумное торжество состоялось в одном из заведений Киева на берегу Днепра. Среди гостей были певица Оля Цибульская и ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник.

На свадьбе 22-летняя Даша примеряла два подвенечных платья. Так, сначала невеста появилась на церемонии в коротком платье, поверх которого была длинная белая юбка из фатина. А вечером Квиткова пошла под венец в атласном платье с длинным шлейфом.

Смотрите первые кадры со свадебной церемонии Даши Квитковой и Никиты Добрынина:

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина Скриншот

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина Скриншот

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина Скриншот

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина Скриншот

Ранее Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой.

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