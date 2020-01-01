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"Теперь официально семья": Квиткова и Добрынин расписались

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Участники 9 сезона шоу "Холостяк поженились.
"Теперь официально семья": Квиткова и Добрынин расписались
"Теперь официально семья": Квиткова и Добрынин расписались
instagram.com/nikitadobrynin

Сегодня, 20 мая, главный герой проекта “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Пара планировала устроить пышную церемонию, однако из-за карантина они решили просто расписаться. Но торжество все таки состоится в августе.

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Отметим, что на страницах молодоженов в Инстаграм уже появились первые фотографии из ЗАГСа. Так, на снимках 21-летняя Даша предстала в коротком белом платье с оголенными плечами и в босоножках в тон. А 32-летний Никита запечатлен в сером клетчатом костюме, белых кроссовках и белой футболке. Влюбленные позировали на фоне стены с надписями “Я тебя люблю“ на разных языках мира.

“Как сказала моя младшая сестра: “Пришла в чёрном, а ушла в белом“.😌Теперь официально семья💗“, - подписала первое свадебное фото Даша.

Квиткова и Добрынин поженились
Квиткова и Добрынин поженились
Скриншот

“Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married💍“, - написал Добрынин.

Квиткова и Добрынин поженились
Квиткова и Добрынин поженились
Скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona bigmir)net

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