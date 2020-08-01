Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой

Совсем скоро одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе – Никита Добрынин и Даша Квиткова — сыграет свадьбу.

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Никита Добрынин и Даша Квиткова начали встречаться на проекте «Холостяк». Никита был главным героем, Даша — победительницей романтического реалити. Спустя более чем год после финала проекта пара не только продолжает отношения — они расписались и активно готовятся к свадьбе, которая состоится уже 12 августа.

Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемки десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?»

— Все просто — мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное, — признался Добрынин. — Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!

Никита Добрынин и Даша Квиткова Пресс-служба

— Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею. Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все — «вроде бы». Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье, — сказал Добрынин Новому каналу.

По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.

В «Хто зверху?» Никита Добрынин принимал участие с Артемом Пивоваровым и Богданом Шелудяком. Удалось ли им победить команду Леси Никитюк, узнаете совсем скоро. Премьера десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?» — 27 августа на Новом канале!

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