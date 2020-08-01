Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой

Комментариев: 1
Совсем скоро одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе – Никита Добрынин и Даша Квиткова — сыграет свадьбу.
Экс-холостяк Никита Добрынин
Экс-холостяк Никита Добрынин
Пресс-служба

Читай также: Олег Винник рассказал, почему не записывает дуэты с другими артистами

Никита Добрынин и Даша Квиткова начали встречаться на проекте «Холостяк». Никита был главным героем, Даша — победительницей романтического реалити. Спустя более чем год после финала проекта пара не только продолжает отношения — они расписались и активно готовятся к свадьбе, которая состоится уже 12 августа.

Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемки десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?»

— Все просто — мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное, — признался Добрынин. — Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Пресс-служба
По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.

— Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею. Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все — «вроде бы». Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье, — сказал Добрынин Новому каналу.

 

В «Хто зверху?» Никита Добрынин принимал участие с Артемом Пивоваровым и Богданом Шелудяком. Удалось ли им победить команду Леси Никитюк, узнаете совсем скоро. Премьера десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?» — 27 августа на Новом канале!

Ранее мы писали, что “бывшая“ Остапчука рассекретила пол ребенка. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова, свадьбы звезд, отношения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.08.2020, 19:47
Оценка:  0
pусский
Я ЗЛОБНО ПЁРНУЛ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь