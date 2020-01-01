Через несколько месяцев после росписи пара устроит пышное торжество.

Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили, кто выступит на их свадьбе instagram.com/kvittkova

20 мая участники 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Знаменитости расписались в киевском ЗАГСе. А пышное торжество они решили отложить до 12 августа.

Читай также: “Хватаюсь за любую возможность“: Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на “Холостяке 9“

В интервью для спецпроекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! молодожены рассекретили подробности предстоящей церемонии. По словам 21-летней девушки, на праздновании будут присутствовать только самые близкие родственники и друзья. В списке гостей оказалось 68 человек.

Торжество пройдет на крыше с видом на город. Развлекать гостей будет популярная украинская группа KAZKA. Кроме того, Добрынин еще ведет переговоры с Ириной Билык.

Читай также: Квиткова и Добрынин похвастались обручальными кольцами

Также супруги рассказали о бюджете свадьбы. Даша и Никита отметили, что готовы потратить на празднование несколько десятков тысяч долларов.

“Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить – не брать денег у родителей, и тем более кредит (наслышаны и о таком)“, - заявила пара.

Даша призналась, что для свадьбы салон Crystal готовит ей два наряда.

“Первое – официальное, чтобы красиво выйти на церемонию, второе – легкое, воздушное, в нем будет удобно танцевать и двигаться“, - поделилась Квиткова.

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.