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Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили, кто выступит на их свадьбе

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Через несколько месяцев после росписи пара устроит пышное торжество.
Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили, кто выступит на их свадьбе
Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили, кто выступит на их свадьбе
instagram.com/kvittkova

20 мая участники 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Знаменитости расписались в киевском ЗАГСе. А пышное торжество они решили отложить до 12 августа.

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В интервью для спецпроекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! молодожены рассекретили подробности предстоящей церемонии. По словам 21-летней девушки, на праздновании будут присутствовать только самые близкие родственники и друзья. В списке гостей оказалось 68 человек.

Торжество пройдет на крыше с видом на город. Развлекать гостей будет популярная украинская группа KAZKA. Кроме того, Добрынин еще ведет переговоры с Ириной Билык.

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Также супруги рассказали о бюджете свадьбы. Даша и Никита отметили, что готовы потратить на празднование несколько десятков тысяч долларов.

“Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить – не брать денег у родителей, и тем более кредит (наслышаны и о таком)“, - заявила пара.

Даша призналась, что для свадьбы салон Crystal готовит ей два наряда. 

“Первое – официальное, чтобы красиво выйти на церемонию, второе – легкое, воздушное, в нем будет удобно танцевать и двигаться“, - поделилась Квиткова.

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: segodnya.ua

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