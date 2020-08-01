Олег Винник рассказал, почему не записывает дуэты с другими артистами

В программе «Ранок з Україною»» на канале «Украина» с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем популярный артист признался, как реагирует на вопрос «Кто вообще такой Олег Винник?» и какие мужчины приходят к нему на концерты.

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Маэстро и Мистер Счастье – так называют поклонники Олега Винника. А все из-за проникновенных песен о любви, безупречного внешнего вида и теплого отношения к слушателям. К признанию и к аншлагам у себя на концертах певец шел постепенно, его долго не воспринимал украинский шоу-бизнес, не показывали на телевидении. Кое-где в спину артисту бросали «Кто вообще такой Олег Винник?»

«Я об этом не думал, мне это было неважно, – убеждает Олег Винник в эфире канала «Украина». – Кстати, до сих пор я иногда слышу, что обо мне спрашивают. Работы непочатый край! Слава Богу, это нормально».

Тот период артист вспоминает с улыбкой и с благодарностью к родителям, которые научили его верить в свои силы.

Кстати, и тогда, и теперь артист избирательно относится к дуэтам.

«Люди не понимают, что невозможно просто спеть с известным артистом и сразу стать популярным. Нужно время, чтобы сделать продукт. Попасть на сцену через кого-то нереально», – рассказал певец в программе «Ранок з Україною».

Несмотря на то, что большинство поклонников артиста – женщины, мужчин на его выступлениях также хватает: «Мужчины, которые приходят ко мне на концерт, уверены, почему они там. Я радуюсь, когда приходят парами, значит праздник удался».

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

Ранее мы писали. что украинская телеведущая прошла кастинг на “Холостяка“.

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