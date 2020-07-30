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"Бывшая" Остапчука узнала пол ребенка - кто родится?

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Илона Гвоздева записала результат УЗИ на видео.

"Бывшая" Остапчука узнала пол будущего ребенка - кто родится?
instagram.com/ilonagvozdeva/

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Украинская хореограф, тренер проекта “Танцы со звездами“ Илона Uвоздева, которая в предыдущем сезоне шоу была партнершей телеведущего Владимира Остапчука, рассекретила пол будущего ребенка.

Звезда находится на последних месяцах беременности - и запостила в свой Инстаграм видео УЗИ, радостно объявив, что они с супругом ждут мальчика.

Также Илона добавила яркий кадр пикантной фотосессии, в которой снялась в одной шелковой накидке, подчеркнувшей животик.

Доброе утро. Наконец-то могу развеять ваши и мои сомнения и ответить вам на вопрос🤗💃🏽.
Листайте карусель✌️, - написала Гвоздева.

Напомним, что у Илоны Гвоздевой есть 3-летняя дочь.

Ранее мы писали, что Алена Гвоздева снялась в откровенном образе. 

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Теги: Илона Гвоздева, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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