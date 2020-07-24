Илона Гвоздева на последнем сроке беременности позировала обнаженной
Читай также: Певица Екатерина Бужинская впервые показала лица сына и дочери
Победительница шоу “Танці з зірками“ Илона Гвоздева ждет второго ребенка. Во время второй беременности она часто устраивает студийные съемки и на этот раз она позировала перед камерой обнаженной.
Для фото, которое Илона опубликовала в своем Инстаграм, она разделась, прикрыв грудь руками. Похоже, звездная мама стремится насладиться состоянием беременности сполна.
Откровенно о сокровенном, - написала в публикации Гвоздева.
Отметим, что из одежды на ней была только длинная прозрачная накидка. Акцент сделан на округлом животе звезды.
А недавно беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил