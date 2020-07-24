Илона Гвоздева на последнем сроке беременности позировала обнаженной

Танцовщица поделилась откровенным кадром.

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Победительница шоу “Танці з зірками“ Илона Гвоздева ждет второго ребенка. Во время второй беременности она часто устраивает студийные съемки и на этот раз она позировала перед камерой обнаженной.

Для фото, которое Илона опубликовала в своем Инстаграм, она разделась, прикрыв грудь руками. Похоже, звездная мама стремится насладиться состоянием беременности сполна.

Откровенно о сокровенном, - написала в публикации Гвоздева.

Отметим, что из одежды на ней была только длинная прозрачная накидка. Акцент сделан на округлом животе звезды.

А недавно беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес.

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