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Неудержимая Булитко и огненная Каминская: Дикусар высказался о своих партнершах по "Танцам"

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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В новом сезоне известный танцор выйдет на паркет с солисткой "НеАнгелов".
Неудержимая Булитко и огненная Каминская: Дикусар высказался о своих партнершах по "Танцам"
Неудержимая Булитко и огненная Каминская: Дикусар высказался о своих партнершах по "Танцам"
instagram.com/tanci1plus1

Известный украинский хореограф, бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко, Дмитрий Дикусар поделился с подписчиками эффектным видео с новой партнершей по “Танцях з зірками“. В нынешнем сезоне он выйдет на паркет с участницей “НеАнгелов“.

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Так, на странице танцора в Инстаграм появился короткий ролик, где Дмитрий и Слава позируют на берегу реки. Их лица спрятаны под белой простыней. В описании к черно-белому видео Дикусар решил высказаться о новой партнерше, а также вспомнил о Виктории Булитко, с которой в прошлом году дошел до финала “Танців з зірками“.

“Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой пути и сделал нас танцевальной парой нового сезона “Танці з зірками“. Для меня это, в очередной раз, волнительно. Так же, как волнительно это было, когда она решила пересечь наши пути с прекрасной Викторией. Тогда я доверился судьбе и шагнул смело в неизвестность. Сейчас, с тем же ощущением, я благодарю судьбу и с улыбкой делаю шаг в ту самую неизвестность. 😁 Но, с небольшой разницей... Сейчас я чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня, наверное, больше, чем я сам. Просто знайте, что я буду танцевать для вас и своих близких, в первую очередь! Ведь, для себя я танцую каждый день... 😂 P.S. Я благодарю тебя неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неиссякаемой энергии у меня бы ничего не вышло. 🖤🔝🔥 И я благодарю тебя, огненная бестия, @babaslavka, за то, что доверилась мне! 🤗🌹“, - написал Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну, что дорогие... Да начнётся это путешествие!!! 😜Благословите нас и поверьте в нас! Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой @babaslavka пути и сделал нас танцевальной парой нового сезона “Танці з зірками» 7. Для меня это, в очередной раз, волнительно. Так же, как волнительно это было, когда она решила пересечь наши пути с прекрасной Викторией @bulitka . Тогда я доверился судьбе и шагнул смело в неизвестность. Сейчас, с тем же ощущением, я благодарю судьбу и с улыбкой делаю шаг в ту самую неизвестность. 😁 Но, с небольшой разницей... Сейчас я чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня, наверное, больше, чем я сам. Просто знайте, что я буду танцевать для вас и своих близких, в первую очередь! Ведь, для себя я танцую каждый день... 😂 P.S. Я благодарю тебя неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неиссякаемой энергии у меня бы ничего не вышло. 🖤🔝🔥 И я благодарю тебя, огненная бестия, @babaslavka , за то, что доверилась мне! 🤗🌹 #танціззірками @tanci1plus1 @neangely.official @1plus1.video

Допис, поширений Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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Теги: Танці з зірками 2020, Дмитрий Дикусар, Слава Каминская, Виктория Булитко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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