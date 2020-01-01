"Меня спас проект": Победительница "Холостяка 9" рассказала о борьбе с анорексией

Даша Квиткова поделилась жуткими подробностями 4-летней борьбы с анорексией.

Победительница “Холостяка 9“ и жена главного героя, ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова удивила поклонников откровенным признанием. Девушка сообщила фанам, что 4 года боролась с анорексией.

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Об этом она написала на своей странице в Инстаграм. Звезда реалити рассказала, что ровесники заявляли ей, что у нее “бедра не того размера“. По словам Даши, в 15 лет ее психическое состояние дало сбой. И она месяц не ела, чтобы не набрать личные килограммы.

“Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера. Хочу тут уточнить, что это были дети, но сейчас не об этом. В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать - это остановить слёзы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела“.

Но через месяц Квиткова обнаружила, что уже не может питаться, как раньше. Ей поставили диагноз анорексия, с которой она боролась 4 года. В тот период Даша похудела на 11 килограмм.

“Через месяц, благодаря знакомой, которая просто уговорила меня попробовать съесть чуть-чуть каши, я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия.Да, я похудела на 11 килограмм. Да, я нравилась себе в зеркале, но вся ситуация этого не стоит. Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела - мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и моё. В конце концов, я начала врать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе“.

Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией Скриншот

Кроме того, Даша призналась, что от заболевания ее спас проект “Холостяк“, в финале которого она одержала победу.

“Окончательно меня спас проект. Когда я узнала, что я прошла кастинг на проект “Холостяк“, я поняла, что жизнь даёт мне второй шанс. Когда Никита дал мне первую розу, в моей голове прозвучала фраза: “Так больше нельзя. Зайдя на проект, мой самый большой страх был в том, что я не справлюсь. Но как только я оказалась в четырёх стенах, без телефона, телевизора, книг и всей внешней связи, я пошла на поправку. Честное слово. Я сидела в комнате одна, не листала ленту инстаграма, не видела всех фотографий моделей и стереотипов, которые так и кричат тебе как нужно выглядеть. Я осталась наедине с собой и своими мыслями. Мне захотелось жить нормально. Поэтому с первой недели съемок, я покупала себе еду и по чуть-чуть восстанавливалась. Я перестала себя ругать. Каждый день говорила себе, что сегодня будет лучше, а выгляжу я потрясающе. В Египте я поняла, что хочу счастливых и здоровых отношений. Поэтому каждое свидание с Никитой приносило мне невероятно много счастья, каждый его комплимент еще больше убеждал меня в том, что все это произошло не зря. В конце концов, я пришла к принятию своего тела. Полюбила себя и то, как я выгляжу. Да, могу себе позволить съесть вафельный торт со сгущёнкой в 12:30 ночи и даже сожалеть не буду. Я пришла к тому, что все наделённое сбросить можно через здоровое питание и тренировки“.

Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией Скриншот

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил, что подарил молодой жене на день рождения.

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