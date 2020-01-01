Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Меня спас проект": Победительница "Холостяка 9" рассказала о борьбе с анорексией

Комментариев: 0
Даша Квиткова поделилась жуткими подробностями 4-летней борьбы с анорексией.
"Меня спас проект": Победительница "Холостяка 9" рассказала о борьбе с анорексией
"Меня спас проект": Победительница "Холостяка 9" рассказала о борьбе с анорексией

Победительница “Холостяка 9“ и жена главного героя, ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова удивила поклонников откровенным признанием. Девушка сообщила фанам, что 4 года боролась с анорексией.

Читай также: Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм. Звезда реалити рассказала, что ровесники заявляли ей, что у нее “бедра не того размера“. По словам Даши, в 15 лет ее психическое состояние дало сбой. И она месяц не ела, чтобы не набрать личные килограммы.

“Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера. Хочу тут уточнить, что это были дети, но сейчас не об этом. В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать - это остановить слёзы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела“.

Но через месяц Квиткова обнаружила, что уже не может питаться, как раньше. Ей поставили диагноз анорексия, с которой она боролась 4 года. В тот период Даша похудела на 11 килограмм.

“Через месяц, благодаря знакомой, которая просто уговорила меня попробовать съесть чуть-чуть каши, я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия.Да, я похудела на 11 килограмм. Да, я нравилась себе в зеркале, но вся ситуация этого не стоит. Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела - мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и моё. В конце концов, я начала врать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе“.

Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией
Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией
Скриншот

Кроме того, Даша призналась, что от заболевания ее спас проект “Холостяк“, в финале которого она одержала победу.

“Окончательно меня спас проект. Когда я узнала, что я прошла кастинг на проект “Холостяк“, я поняла, что жизнь даёт мне второй шанс. Когда Никита дал мне первую розу, в моей голове прозвучала фраза: “Так больше нельзя. Зайдя на проект, мой самый большой страх был в том, что я не справлюсь. Но как только я оказалась в четырёх стенах, без телефона, телевизора, книг и всей внешней связи, я пошла на поправку. Честное слово. Я сидела в комнате одна, не листала ленту инстаграма, не видела всех фотографий моделей и стереотипов, которые так и кричат тебе как нужно выглядеть. Я осталась наедине с собой и своими мыслями. Мне захотелось жить нормально. Поэтому с первой недели съемок, я покупала себе еду и по чуть-чуть восстанавливалась. Я перестала себя ругать. Каждый день говорила себе, что сегодня будет лучше, а выгляжу я потрясающе. В Египте я поняла, что хочу счастливых и здоровых отношений. Поэтому каждое свидание с Никитой приносило мне невероятно много счастья, каждый его комплимент еще больше убеждал меня в том, что все это произошло не зря. В конце концов, я пришла к принятию своего тела. Полюбила себя и то, как я выгляжу. Да, могу себе позволить съесть вафельный торт со сгущёнкой в 12:30 ночи и даже сожалеть не буду. Я пришла к тому, что все наделённое сбросить можно через здоровое питание и тренировки“.

Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией
Даша Квиткова рассказала о борьбе с анорексией
Скриншот

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил, что подарил молодой жене на день рождения.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, анорексия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь