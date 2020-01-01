53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне
Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения, номинантка на “Оскар“ Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантной фотографией с отдыха.
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Так, на своей странице в Инстаграм 53-летняя знаменитость показала, как расслабляется в бассейне. На свежем снимке актриса в раздельном розовом купальнике и темных очках плавает на спине. Кадр был сделан с ракурса, с которого хорошо видно пышную грудь Хайек.
“Плыву по течению“, - лаконично подписала новое фото Сальма.
Напомним, ранее Сальма Хайек показала редкое фото младшего брата.
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