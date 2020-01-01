53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне

Кинозвезда Сальма Хайек показала фото в купальнике.

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения, номинантка на “Оскар“ Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантной фотографией с отдыха.

Читай также: Голливудская звезда Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером

Так, на своей странице в Инстаграм 53-летняя знаменитость показала, как расслабляется в бассейне. На свежем снимке актриса в раздельном розовом купальнике и темных очках плавает на спине. Кадр был сделан с ракурса, с которого хорошо видно пышную грудь Хайек.

“Плыву по течению“, - лаконично подписала новое фото Сальма.

Сальма Хайек в купальнике Скриншот

Напомним, ранее Сальма Хайек показала редкое фото младшего брата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.