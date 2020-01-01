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Голливудская звезда Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером

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Актриса Сальма Хайек поздравила супруга с годовщиной знакомства.
Голливудская звезда Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Голливудская звезда Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
GettyImages

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек сообщила поклонникам о радостном событии. На днях артистка и ее 57-летний муж, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино отметили 14-тую годовщину со дня знакомства.

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По случаю праздника 53-летняя кинозвезда опубликовала подборку ярких фотографий с возлюбленным. На снимках счастливые Сальма и Франсуа-Анри зажигательно танцуют на одной из вечеринок. 

Отметим, что влюбленные поженились в 2009 году. У них есть дочь Валентина Палома Пино, которая появилась на свет в сентябре 2007 года.

“14 лет назад я встретила свою вторую половинку. После испытания временем и даже испытания карантином я очень счастлива, что нашла тебя, и чем больше я тебя открываю, тем больше растет моя любовь. С юбилеем любимый“, - трогательно написала Хайек на трех языках.

Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Скриншот

Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Скриншот

Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Скриншот

Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером
Скриншот

Ранее Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа.

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Теги: Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино
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Источник: Ivona bigmir)net

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