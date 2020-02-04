Актриса выставила в Сеть снимки с отдыха - и она выглядит на них не старше 30-ти.

Эффектно: 53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в купальнике instagram.com/salmahayek

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Известная актриса Сальма Хайек, которая осенью 2019-го отпраздновала 53-летие, продолжает разбивать сердца поклонников своей красотой. Мало того, что у жгучей мексиканки очень красивое и запоминающееся лицо - она еще счастливая обладательница идеальной фигуры. Это подтверждают новые фото в Инстаграм, на которых Сальма появилась в купальнике. В кадре звезда показывает длинные и стройные ножки, сидя в черном сдельном купальнике, а на другом фото - демонстрирует пышную грудь.

Эффектно: 53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в купальнике instagram.com/salmahayek

Эффектно: 53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в купальнике instagram.com/salmahayek

Кроме того, несколько недель назад Сальма снялась в фотосессии для глянца LOVE, где в кадре засветила пышную грудь и идеальную талию.

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