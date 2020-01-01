Редкий кадр: Актриса Сальма Хайек показала младшего брата

Голливудская звезда поделилась семейным фото.

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией.

Читай также: Голливудская звезда Сальма Хайек показала редкие фото с мужем-миллиардером

На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда опубликовала селфи со своим младшим братом, 48-летним дизайнером мебели Сами Хайеком. В описании к свежему кадру Сальма рассказала, что решила обнародовать это фото по случаю Дня брата, который в США отмечается 24 мая.

“Сегодня день братьев в Соединенных Штатах, где у меня есть мой ангел Сами! Счастливого дня, младший брат!!! Я люблю тебя!!! 💕💜🧡❤️💛💚“, - написала актриса.

Сальма Хайек показала младшего брата Скриншот

Ранее Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.