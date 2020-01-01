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Редкий кадр: Актриса Сальма Хайек показала младшего брата

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Голливудская звезда поделилась семейным фото.
Редкий кадр: Актриса Сальма Хайек показала младшего брата
Редкий кадр: Актриса Сальма Хайек показала младшего брата
Getty Images

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. 

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На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда опубликовала селфи со своим младшим братом, 48-летним дизайнером мебели Сами Хайеком. В описании к свежему кадру Сальма рассказала, что решила обнародовать это фото по случаю Дня брата, который в США отмечается 24 мая.

“Сегодня день братьев в Соединенных Штатах, где у меня есть мой ангел Сами! Счастливого дня, младший брат!!! Я люблю тебя!!! 💕💜🧡❤️💛💚“, - написала актриса.

Сальма Хайек показала младшего брата
Сальма Хайек показала младшего брата
Скриншот

Ранее Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа.

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: Ivona bigmir)net

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