Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как выглядела в 12-летнем возрасте

Комментариев: 0
Эшли Грэм поделилась архивным фото из семейного альбома.
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как выглядела в 12-летнем возрасте
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как выглядела в 12-летнем возрасте
instagram.com/ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая впервые стала мамой в январе этого года, поделилась редкой фотографией из семейного альбома.

Читай также: Эшли Грэм шокировала первым обнаженным снимком после родов

На своей странице в Инстаграм звезда запостила два кадра. Первый был сделан 20 лет назад. На снимке 12-летняя Эшли позирует на велосипеде рядом с младшими сестрами, мамой на роликах с двойной коляской и домашним питомцем. Фото было сделано во время прогулки по улице.

На втором современном кадре Грэм поменялась ролями со своей мамой. Теперь модель запечатлена с детской коляской и на роликах. Также звезда дополнила публикацию видео.

“20 лет спустя, и теперь я мама с роликами и коляской! Забавный факт: моя мама на первом фото того же возраста, что и я сейчас на этой фотографии“, - подписала Эшли.

Напомним, ранее Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эшли Грэм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь