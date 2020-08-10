Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как выглядела в 12-летнем возрасте

Эшли Грэм поделилась архивным фото из семейного альбома.

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая впервые стала мамой в январе этого года, поделилась редкой фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм звезда запостила два кадра. Первый был сделан 20 лет назад. На снимке 12-летняя Эшли позирует на велосипеде рядом с младшими сестрами, мамой на роликах с двойной коляской и домашним питомцем. Фото было сделано во время прогулки по улице.

На втором современном кадре Грэм поменялась ролями со своей мамой. Теперь модель запечатлена с детской коляской и на роликах. Также звезда дополнила публикацию видео.

“20 лет спустя, и теперь я мама с роликами и коляской! Забавный факт: моя мама на первом фото того же возраста, что и я сейчас на этой фотографии“, - подписала Эшли.

Напомним, ранее Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов.

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