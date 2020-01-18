Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото

Комментариев: 0
18 января модель plus-size родила сына.
Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото
Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото
instagram.com/ashleygraham

В субботу, 18 декабря, известная американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой. Знаменитость подарила своему мужу, видеооператору Джастину Эрвину сына.

Читай также: Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь: фото

Спустя три недели Эшли решила поделиться в соцсети первыми фотографиями малыша. На черно-белых кадрах можно рассмотреть маленькие ручки мальчика. В описании к снимкам звездная мама рассекретила вес новорожденного сына, а также заявила, что представит его общественности в проекте Pretty Big Deal.

“В 18:00 18.01.20 мы приветствовали 7 фунтов 5 унций любви в наш мир. Встреча с нашим сыном сделала наши сердца невероятно полными любви, и мы не можем дождаться, чтобы представить его вам на @prettybigdealpod завтра...“, - сообщила Грэм.

Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото
Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото
Getty Images

Getty Images

Ранее Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.  

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Эшли Грэм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь