18 января модель plus-size родила сына.

В субботу, 18 декабря, известная американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой. Знаменитость подарила своему мужу, видеооператору Джастину Эрвину сына.

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Спустя три недели Эшли решила поделиться в соцсети первыми фотографиями малыша. На черно-белых кадрах можно рассмотреть маленькие ручки мальчика. В описании к снимкам звездная мама рассекретила вес новорожденного сына, а также заявила, что представит его общественности в проекте Pretty Big Deal.

“В 18:00 18.01.20 мы приветствовали 7 фунтов 5 унций любви в наш мир. Встреча с нашим сыном сделала наши сердца невероятно полными любви, и мы не можем дождаться, чтобы представить его вам на @prettybigdealpod завтра...“, - сообщила Грэм.

Модель Эшли Грэм показала первенца - милые фото Getty Images

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Ранее Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.

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