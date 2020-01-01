Модель Эшли Грэм сообщила о рождении первенца
32-летняя модель рlus-size Эшли Грэм впервые стала мамой.
Известная американская модель plus-size Эшли Грэм и ее супруг, видеооператор Джастин Эрвин впервые стали родителями. О рождении ребенка сообщила сама Грэм на своей странице в Instagram в разделе Stories.
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Первенец пары появился на свет в субботу, 18 января, в 18:00. Имя и пол малыша новоиспеченная мама пока не сообщает.
“В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в это невероятное время“, - написала Эшли.
Ранее Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.
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