Эшли Грэм призналась, что во время беременности продолжает заниматься йогой .

Известная plus size модель призналась, сколько "набрала" во время беременности instagram.com/ashleygraham/

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Самая известная модель plus size ​32-летняя Эшли Грэм, которая вот-вот должна родить первенца, призналась, сколько килограмм "набрала" во время беременности.Модель поделилась в Инстаграм сразу двумя свежими публикациями с яркими фото. Оба фото, судя по всему, сделаны некоторое время назад. На одном из них модель позирует в слитном ярко-красном купальнике со шнуровкой на груди.

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На втором фото она запечатлена во время занятий йогой. Эшли позирует, демонстрируя большой живот. В описании к фото Эшли призналась, что поправилась за беременность на 22, 5 килограмма.

На протяжении всей моей беременности я набрала 50 фунтов (около 22,5 килограммов). И самое главное, мне все равно, я никогда не чувствовала себя лучше, и я так благодарна, что мое тело и сын позволили мне быть мобильной и гибкой, какой я была до беременности. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем - я наконец почувствовала, что приняла эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше, - написала Эшли.

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К слову, первые месяцы беременности Эшли протекали нелегко, о чем она регулярно писала в соцсетях. Похоже, будучи на 7-8 месяце знаменитость действительно почувствовала себя лучше, поскольку регулярно занималась спортом и принимала участие в модных ивентах.

Ранее мы писали, что беременная Эшли Грэм украсила обложку модного журнала.

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