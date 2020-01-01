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Эшли Грэм шокировала первым обнаженным снимком после родов

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Модель plus-size показала растяжки на животе после родов.
Эшли Грэм шокировала первым обнаженным снимком после родов
Эшли Грэм шокировала первым обнаженным снимком после родов

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм, которая месяц назад стала мамой, поделилась первым обнаженным снимком после родов.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала “голую“ фотографию, на которой продемонстрировала растяжки на животе. Грудь Эшли прикрыла рукой.

“Та же я. Несколько новых историй“, - подписала снимок Грэм.

Инстаграм Эшли Грэм
Инстаграм Эшли Грэм
Скриншот

Напомним, ранее Эшли Грэм рассекретила имя новорожденного сына.

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: Ivоna bigmir)net

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