Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов
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Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая стала мамой в январе этого года, показала, как выглядит ее фигура спустя три месяца после родов.
Напомним, что Эшли Грэм родился сын, которого они с супругом Джастином Эрвином назвали Исааком.
После рождения малыша звездная мама вернулась к тренировкам. Результатами занятий он поделилась на своей странице в Инстаграм. Знаменитость никогда не стесняется говорить о растяжках, целлюлите. Эшли призывает женщин любить себя такими, какие они есть.
Сейчас Эшли Грэм находится на самоизоляции с семьей в своем доме в штате Небраска.
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