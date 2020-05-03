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Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов

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Американская plus-size модель Эшли Грэм стала мамой в январе этого года.
Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов
Эшли Грэм показала фигуру через три месяца после родов
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Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая стала мамой в январе этого года, показала, как выглядит ее фигура спустя три месяца после родов. 

Напомним, что Эшли Грэм родился сын, которого они с супругом Джастином Эрвином назвали Исааком.

После рождения малыша звездная мама вернулась к тренировкам. Результатами занятий он поделилась на своей странице в Инстаграм. Знаменитость никогда не стесняется говорить о растяжках, целлюлите. Эшли призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

Сейчас Эшли Грэм находится на самоизоляции с семьей в своем доме в штате Небраска.

Недавно мы писали, что Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная певица Граймс.

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Теги: Эшли Грэм, модель, фигура звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.05.2020, 18:49
Оценка:  0
pусский
Вот это баба, хочу немедленно вздрючить ейные передок и задок!
Так и должна выглядеть настоящая женщина, а когда всякие модели или бабка Мадонна выкладывают фото своих скелетированных прелестей, я лишь хочу их обоссать из своего мясистого шланга!
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