Дочь Ольги Сумской похвасталась стройной фигурой через 4 месяца после родов

В апреле Антонина Паперная во второй раз стала мамой.

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской и жена российского актера Владимира Яглыча, Антонина Паперная, которая в апреле родила второго ребенка, показала, как сейчас выглядит ее фигура.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя актриса опубликовала кадр, где она позирует, сидя на полу. Она предстала в белом топе и рваных джинсах. В описании звездная мама призналась, что ей уже удалось вернуться в хорошую форму после родов, однако не рассекретила, на сколько килограмм она похудела.

“Подзагорела. Подхудела. Вот выставляю фотографию“, -

Антонина Паперная показала фигуру через 4 месяца после родов Скриншот

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

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