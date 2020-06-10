Ольга Сумская призналась, почему удалила "фирменную" родинку на лице

Актриса прокомментировала изменения во внешности.

На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что Народная артистка Украины, актриса театра и кино Ольга Сумская удалила родинку на лице. Первыми “пропажу“ заметили подписчики артистки.

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Один из пользователей Сети решил поинтересоваться в комментариях под публикацией, действительно ли Ольга убрала родинку, которая долгое время считалась ее визитной карточкой. Актриса ответила утвердительно.

Ольга Сумская удалила "фирменную" родинку на лице Скриншот

Позже в комментарии для издания “КП в Украине“ объяснила желание избавиться от своей “изюминки“. Телезвезда призналась, что родинка стала ей мешать.

“В юности была маленькой, а с возрастом стала чуть больше. Никаких медицинских показаний для этого не было. Думала на карантине незаметно удалить, не получилось незаметно“, - прокомментировала Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери.

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