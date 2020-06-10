Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Сумская призналась, почему удалила "фирменную" родинку на лице

Комментариев: 1
Актриса прокомментировала изменения во внешности.
Ольга Сумская призналась, почему удалила "фирменную" родинку на лице
Ольга Сумская призналась, почему удалила "фирменную" родинку на лице
instagram.com/olgasumska

На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что Народная артистка Украины, актриса театра и кино Ольга Сумская удалила родинку на лице. Первыми “пропажу“ заметили подписчики артистки.

Читай также: "От природы шатенка": Сумская призналась, почему перекрасилась в блондинку

Один из пользователей Сети решил поинтересоваться в комментариях под публикацией, действительно ли Ольга убрала родинку, которая долгое время считалась ее визитной карточкой. Актриса ответила утвердительно.

Ольга Сумская удалила
Ольга Сумская удалила "фирменную" родинку на лице
Скриншот

Позже в комментарии для издания “КП в Украине“ объяснила желание избавиться от своей “изюминки“. Телезвезда призналась, что родинка стала ей мешать.

“В юности была маленькой, а с возрастом стала чуть больше. Никаких медицинских показаний для этого не было. Думала на карантине незаметно удалить, не получилось незаметно“, - прокомментировала Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская поделилась архивными кадрами по случаю юбилея дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Сумская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: kp.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.06.2020, 15:39
Оценка:  -1
гость
Кашелка . С вонючей пиздoй.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь