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В Сети появилось редкое фото 3-летней внучки Ольги Сумской

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Антонина Паперная показала фото с подросшей дочерью Евой.
В Сети появилось редкое фото 3-летней внучки Ольги Сумской
В Сети появилось редкое фото 3-летней внучки Ольги Сумской
instagram.com/hello__ru

Старшая дочь Народной артистки Украины, ведущей и актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редкой семейной фотографией

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Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя Антонина опубликовала кадр с 3-летней дочерью от российского актера Владимира Яглыча. Звездная мама вместе с подросшей Евой решили вместе собрать полевые цветы. На свежем снимке Антонина держит на руках малышку и демонстрирует на камеру огромный букет.

“Как вам наш букетик?🌻🌻🌻“, - поинтересовалась Паперная.

Внучка Ольги Сумской
Внучка Ольги Сумской
Скриншот

Пользователи Сети отметили, что и букет, и девочки на фото выглядят очень красиво:

  • Прекрасный букет 💐, но вы девчата лучше 👍
  • 😍😍😍 красивые девочки
  • Красивый букет у милых девочек😊
  • Да какие же вы хорошие мама и дочка! Природа и девочки! Ладо, ладо, ладушки! 😍
  • 💖💖💖Гарнюньки💖💖💖
  • Доня - копия папы🤗
  • Прекрасный цветник прям
  • Дочка и вы красивее чем любой букет 😘🤗
  • Дівчата, ви чарівні😍
  • Шикарні - і небо,і букет,і красуні)

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская, Владимир Яглыч
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Источник: Ivоna bigmir)net

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