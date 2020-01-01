Антонина Паперная показала фото с подросшей дочерью Евой.

Старшая дочь Народной артистки Украины, ведущей и актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редкой семейной фотографией

Читай также: В Сети появилось редкое фото 3-летней внучки Ольги Сумской

Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя Антонина опубликовала кадр с 3-летней дочерью от российского актера Владимира Яглыча. Звездная мама вместе с подросшей Евой решили вместе собрать полевые цветы. На свежем снимке Антонина держит на руках малышку и демонстрирует на камеру огромный букет.

“Как вам наш букетик?🌻🌻🌻“, - поинтересовалась Паперная.

Внучка Ольги Сумской Скриншот

Пользователи Сети отметили, что и букет, и девочки на фото выглядят очень красиво:

Прекрасный букет 💐, но вы девчата лучше 👍

😍😍😍 красивые девочки

Красивый букет у милых девочек😊

Да какие же вы хорошие мама и дочка! Природа и девочки! Ладо, ладо, ладушки! 😍

💖💖💖Гарнюньки💖💖💖

Доня - копия папы🤗

Прекрасный цветник прям

Дочка и вы красивее чем любой букет 😘🤗

Дівчата, ви чарівні😍

Шикарні - і небо,і букет,і красуні)

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​