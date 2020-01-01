В Сети появилось редкое фото 3-летней внучки Ольги Сумской
Старшая дочь Народной артистки Украины, ведущей и актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала пользователей Сети редкой семейной фотографией
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Так, на своей странице в Инстаграм, 30-летняя Антонина опубликовала кадр с 3-летней дочерью от российского актера Владимира Яглыча. Звездная мама вместе с подросшей Евой решили вместе собрать полевые цветы. На свежем снимке Антонина держит на руках малышку и демонстрирует на камеру огромный букет.
“Как вам наш букетик?🌻🌻🌻“, - поинтересовалась Паперная.
Пользователи Сети отметили, что и букет, и девочки на фото выглядят очень красиво:
- Прекрасный букет 💐, но вы девчата лучше 👍
- 😍😍😍 красивые девочки
- Красивый букет у милых девочек😊
- Да какие же вы хорошие мама и дочка! Природа и девочки! Ладо, ладо, ладушки! 😍
- 💖💖💖Гарнюньки💖💖💖
- Доня - копия папы🤗
- Прекрасный цветник прям
- Дочка и вы красивее чем любой букет 😘🤗
- Дівчата, ви чарівні😍
- Шикарні - і небо,і букет,і красуні)
Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.
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