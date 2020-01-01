"Начинаю влюбляться": Слава Каминская показала фото с партнером по "Танцам"
Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская заинтриговала поклонников новой фотографией в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала романтический снимок со своим партнером по новому сезону “Танцев со звездами“. Уже совсем скоро певица выйдет на паркет с с экс-мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.
На свежем кадре Каминская в сером платье и шляпе прижимается к Дмитрию, который стоит сзади. В описании к фото Слава заявила, что “начинает влюбляться в... танцы“.
Ранее стало известно, что Ольга Фреймут стала последней участницей нового сезона “Танців з зірками 2020“.
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