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"Начинаю влюбляться": Слава Каминская показала фото с партнером по "Танцам"

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Солистка "НеАнгелов" примет участие в "Танцах со звездами" с экс-мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.
"Начинаю влюбляться": Слава Каминская показала фото с партнером по "Танцам"
"Начинаю влюбляться": Слава Каминская показала фото с партнером по "Танцам"
instagram.com/tanci1plus1

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская заинтриговала поклонников новой фотографией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала романтический снимок со своим партнером по новому сезону “Танцев со звездами“. Уже совсем скоро певица выйдет на паркет с с экс-мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром.

На свежем кадре Каминская в сером платье и шляпе прижимается к Дмитрию, который стоит сзади. В описании к фото Слава заявила, что “начинает влюбляться в... танцы“.

Слава Каминская показала фото с Дмитрием Дикусаром
Слава Каминская показала фото с Дмитрием Дикусаром
Скриншот

Ранее стало известно, что Ольга Фреймут стала последней участницей нового сезона “Танців з зірками 2020“.

 

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Теги: Танці з зірками 2020, Слава Каминская, Дмитрий Дикусар
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Источник: Ivоna bigmir)net

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