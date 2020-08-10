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Танці з зірками 2020: Ольга Фреймут стала последней участницей нового сезона

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Телеведущая Ольга Фреймут станет участницей нового сезона “Танців з зірками” на “1+1”.
Танці з зірками 2020: Ольга Фреймут стала последней участницей нового сезона
Танці з зірками 2020: Ольга Фреймут стала последней участницей нового сезона
Пресс-служба

В социальных сетях в течение нескольких недель распространялся #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу “Танці з зірками”

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта “Танці з зірками” присоединилась телеведущая Ольга Фреймут. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от актера Арама Арзуманяна и завершает челлендж.

Ольга Фреймут стала участницей Танців з зірками 2020
Ольга Фреймут стала участницей Танців з зірками 2020
Пресс-служба

На видео, которое телеведущая снимала на летней террасе дома, она узнает, что получила танцевальный вызов от Арама Арзуманяна, взяв в руки мобильный телефон. И уже в следующем кадре Ольга появляется в эффектном белом платье и сообщает, что принимает танцевальный вызов и завершает нынешний #танціззіркамиchallengе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Фреймут (@freimutolia) приймає виклик від Арама Арзуманяна і вже цієї осені вийде на паркет #танціззірками 🎉 Телеведуча завершує цьогорічний #танціззіркамиchallengе і тепер тобі відомі імена усіх зіркових учасників нового найтанцювальнішого сезону проекту. Цікаво, хто ж стане партнером Ольги Фреймут у шоу? Скоро розкажемо, слідкуй за нашими новинами 😉

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

О своем участии в новом сезоне шоу “Танці з зірками” Ольга Фреймут отметила:

“Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят, что в жизни “я не такая строгая и холодная, как на экране”. В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам.

Появление в “Танцях з зірками” - это возможность по-новому представиться перед моими зрителями, это своеобразное “признание в любви” им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все “, - прокомментировала телеведущая.

Кто именно станет партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне танцевального шоу, узнаем в скором времени.

Ольга Фреймут стала участницей Танців з зірками 2020
Ольга Фреймут стала участницей Танців з зірками 2020
Пресс-служба

Теперь известны имена всех звездных участников четвертого сезона обновленного проекта “Танці з зірками”: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич; Сергей Танчинец с Яной Цыбульской; Сергей Мельник с Аделиной Дели; Арам Арзуманян с Антониной Руденко и Ольга Фреймут, имя партнера которой пока остается тайной.

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Ранее в студии утреннего шоу “Сніданок з  1+1” открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне шоу.

Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн”.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

 

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Теги: Танці з зірками 2020, Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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