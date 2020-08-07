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Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой

Комментариев: 2
Певица Настя Каменских показала еще один кадр с отдыха, где она запечатлена в купальнике.
Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой
Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой
instagram.com/kamenskux

Популярная исполнительница Настя Каменских (NK), которая своим творчеством сейчас покоряет не только Украину, но и страны Латинской Америки, в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка поделилась еще одним кадром с отдыха, где она предстала в купальнике оригинального кроя и солнцезащитных очках. На этот раз NK выбрала бикини черного цвета с бахромой. Волосы Насти распущены, а на ее лице нет макияжа. Судя по мокрому наряду, Каменских сфотографировалась сразу, как только вышла с воды.

“Слышали отличные новости? Сегодня ПЯТНИЦА! 💫💥“, - написала Настя на английском языке.

Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой
Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой
Скриншот

Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.08.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

НАМЕДНИ, КАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА "ГЛЮКОЗА", ХОТЕЛА, БЕЗ МЫЛА, ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ, ПРОЛЕЗТЬ В УКРАИНУ!
УКРАИНЕ НАДО, НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНО, РАЗОРВАТЬ ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С КАЦАПСКИМИ ВЫБЛЯДКАМИ! ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ ДЛЯ ЛЮБОЙ МОСКОВИТСКОЙ ПАДАЛИ
гость  (аноним)  07.08.2020, 16:48
Оценка:  0
гость
НАСТЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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