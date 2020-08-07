Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой

Певица Настя Каменских показала еще один кадр с отдыха, где она запечатлена в купальнике.

Популярная исполнительница Настя Каменских (NK), которая своим творчеством сейчас покоряет не только Украину, но и страны Латинской Америки, в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотографией.

Читай также: День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку

На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка поделилась еще одним кадром с отдыха, где она предстала в купальнике оригинального кроя и солнцезащитных очках. На этот раз NK выбрала бикини черного цвета с бахромой. Волосы Насти распущены, а на ее лице нет макияжа. Судя по мокрому наряду, Каменских сфотографировалась сразу, как только вышла с воды.

“Слышали отличные новости? Сегодня ПЯТНИЦА! 💫💥“, - написала Настя на английском языке.

Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой Скриншот

Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​