Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой
Популярная исполнительница Настя Каменских (NK), которая своим творчеством сейчас покоряет не только Украину, но и страны Латинской Америки, в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка поделилась еще одним кадром с отдыха, где она предстала в купальнике оригинального кроя и солнцезащитных очках. На этот раз NK выбрала бикини черного цвета с бахромой. Волосы Насти распущены, а на ее лице нет макияжа. Судя по мокрому наряду, Каменских сфотографировалась сразу, как только вышла с воды.
“Слышали отличные новости? Сегодня ПЯТНИЦА! 💫💥“, - написала Настя на английском языке.
Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.
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