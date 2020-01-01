День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку

7 августа обладательница "Оскара" Шарлиз Терон отмечает юбилей.

Сегодня, 7 августа, свой день рождения отмечает талантливая голливудская актриса родом из ЮАР Шарлиз Терон. Обладательнице “Оскара“ исполняется 45 лет.

Читай также: Шарлиз Терон откровенно рассказала об ужасах усыновления

Именинница является одной из самых востребованных актрис мира. Шарлиз прославилась в конце 1990-х годов после выхода фильмов “Два дня в долине“, “Могучий Джо Янг“, “Адвокат дьявола“ и “Правила виноделов“.

За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме “Монстр“ Терон получила премию “Оскар“. Отметим, что она была первой из родившихся в Африке, кто удостоился этой престижной награды. Кроме того, Шарлиз является обладательницей премий “Золотой глобус“, “Сатурн“, “Серебряный медведь“ и Премии Гильдии киноактеров США. А в 2005 году она получила именную звезду на голливудской “Аллее славы“.

В честь юбилея Шарлиз Терон Ivona собрала 30 самых стильных и модных выходов знаменитой актрисы на ковровые дорожки. Смотрим!

Напомним, что 7 августа также отмечает день рождения легендарная украинская певица София Ротару.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​