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День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку

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7 августа обладательница "Оскара" Шарлиз Терон отмечает юбилей.
День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку
День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку
Getty Images

Сегодня, 7 августа, свой день рождения отмечает талантливая голливудская актриса родом из ЮАР Шарлиз Терон. Обладательнице “Оскара“ исполняется 45 лет.

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Именинница является одной из самых востребованных актрис мира. Шарлиз прославилась в конце 1990-х годов после выхода фильмов “Два дня в долине“, “Могучий Джо Янг“, “Адвокат дьявола“ и “Правила виноделов“.

За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме “Монстр“ Терон получила премию “Оскар“. Отметим, что она была первой из родившихся в Африке, кто удостоился этой престижной награды. Кроме того, Шарлиз является обладательницей премий “Золотой глобус“, “Сатурн“, “Серебряный медведь“ и Премии Гильдии киноактеров США. А в 2005 году она получила именную звезду на голливудской “Аллее славы“.

В честь юбилея Шарлиз Терон Ivona собрала 30 самых стильных и модных выходов знаменитой актрисы на ковровые дорожки. Смотрим!

Напомним, что 7 августа также отмечает день рождения легендарная украинская певица София Ротару.

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Теги: Шарлиз Терон, день рождения
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Источник: Ivоna bigmir)net

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