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Знойная Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса

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Звезда выставила несколько фото из Турции, на которых засветилась в гамаке .

Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас находится в Турции, показала свежие фото с отдыха. В Инстаграм знойная красотка выставила два снимка, на которых позирует в гамаке.

Настя одета в светлый сдельный купальник со шнуровкой на груди и белые кроссовки. Кудрявые волосы звезды задорно заброшены на сторону. Ракурс фото и наряд Каменских позволяет рассмотреть ее стройные ноги и бедра, которые уже подзагорели на жарком солнце Турции.

Лето лето лето
Время сидеть и расслабляться 🏝, - подписала снимки Каменских.

Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
instagram.com/kamenskux

Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
Знойная Каменских показала постройневшие формы с неожиданного ракурса
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Каменских засветила грудь в откровенном купальнике. 

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Теги: Настя Каменских, купальник, пляжные фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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