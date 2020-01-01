Знойная Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса
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Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас находится в Турции, показала свежие фото с отдыха. В Инстаграм знойная красотка выставила два снимка, на которых позирует в гамаке.
Настя одета в светлый сдельный купальник со шнуровкой на груди и белые кроссовки. Кудрявые волосы звезды задорно заброшены на сторону. Ракурс фото и наряд Каменских позволяет рассмотреть ее стройные ноги и бедра, которые уже подзагорели на жарком солнце Турции.
Лето лето лето
Время сидеть и расслабляться 🏝, - подписала снимки Каменских.
Ранее мы писали, что Каменских засветила грудь в откровенном купальнике.
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