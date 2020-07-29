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Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками

Комментариев: 1
Звезда показала яркие кадры с отдыха в Турции.

Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками
Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских продолжает будоражить Сеть яркими кадрами с пляжей Турции. В новой публикации в Инстаграм сексапильная звезда показала эффектное фото, на котором позирует с участницами соей команды на фоне гор и моря.

Все девушки на фото, включая саму NK, одеты в откровенные купальники. В кадре загорелые красавицы выставляют вперед одну ногу, показывая, что фигурки у всех как на подбор.

Девушки просто хотят немного солнца  ☀️ И чтобы расслабиться, - написала Каменских.

Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками
Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Потап поразил Сеть фото с новорожденными двойняшками.

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Теги: Настя Каменских, фото в купальниках, Турция
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
IrenaSH    29.07.2020, 12:43
Оценка:  0
IrenaSH
А мозгами помериться ни с кем не пробовала?
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