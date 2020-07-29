Звезда показала яркие кадры с отдыха в Турции.

Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских продолжает будоражить Сеть яркими кадрами с пляжей Турции. В новой публикации в Инстаграм сексапильная звезда показала эффектное фото, на котором позирует с участницами соей команды на фоне гор и моря.

Все девушки на фото, включая саму NK, одеты в откровенные купальники. В кадре загорелые красавицы выставляют вперед одну ногу, показывая, что фигурки у всех как на подбор.

Девушки просто хотят немного солнца ☀️ И чтобы расслабиться, - написала Каменских.

Каменских в бикини померилась ногами с полуголыми красотками instagram.com/kamenskux

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