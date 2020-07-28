Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Папа лучше мамы": Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами

Комментариев: 1
Продюсер сфотографировался с новорожденными детьми и участниками группы Mozgi.

"Папа лучше мамы": Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами
instagram.com/realpotap

Читай также: “Куколка“: Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини

Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), пока его супруга певица Настя Каменских загорает на пляжах Турции, развеселил Сеть новым снимком. В Инстаграм продюсер добавил фото, на котором позирует в яркой тенниске и шортах, держа на руках два свертка, в которые обычно пеленают новорожденных детей.

По обе стороны от Потапа в кадре стоят его коллеги по группе Mozgi - Позитив и Дядя Вадя. В подписи к снимку Потап предложил отгадать, кто из позирующих - счастливый отец двойни.

Кто отец? Who’s your daddy? #daddy #отцы, - написал Потап.

"Папа лучше мамы": Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами
instagram.com/realpotap

Читай также: “Похоже, ждут девочку“: В Сети обсуждают танец и беременность Каменских

Фолловеры поддержали шутку продюсера и даже тегнули его супругу Настю Каменских, которая сейчас в Турции:

  • @kamenskux полетала в Турцию !? Тебя уже двойня ждёт!
  • Папа лучше мамы 😂❤️
  • Уже вижу заголовки «Потап не знает кто отец детей» 😂😂😂😂😂😂
  • Агрессивно жду беременности Насти
  • Главное,чтоб мы не угадывали,кто из троих их мать))
  • У кого в руках дети тот и пап😁😁😁😁 или кто последний тот и папа😅😅😅, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его жена. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Потап, Алексей Потапенко, дети звезд, Настя Каменских, Позитив, Дядя Вадя
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.07.2020, 18:25
Оценка:  0
гость
ебальник бы побрил
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь