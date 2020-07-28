Продюсер сфотографировался с новорожденными детьми и участниками группы Mozgi.

"Папа лучше мамы": Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), пока его супруга певица Настя Каменских загорает на пляжах Турции, развеселил Сеть новым снимком. В Инстаграм продюсер добавил фото, на котором позирует в яркой тенниске и шортах, держа на руках два свертка, в которые обычно пеленают новорожденных детей.

По обе стороны от Потапа в кадре стоят его коллеги по группе Mozgi - Позитив и Дядя Вадя. В подписи к снимку Потап предложил отгадать, кто из позирующих - счастливый отец двойни.

Кто отец? Who’s your daddy? #daddy #отцы, - написал Потап.

"Папа лучше мамы": Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами instagram.com/realpotap

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Фолловеры поддержали шутку продюсера и даже тегнули его супругу Настю Каменских, которая сейчас в Турции:

@kamenskux полетала в Турцию !? Тебя уже двойня ждёт!

Папа лучше мамы 😂❤️

Уже вижу заголовки «Потап не знает кто отец детей» 😂😂😂😂😂😂

Агрессивно жду беременности Насти

Главное,чтоб мы не угадывали,кто из троих их мать))

У кого в руках дети тот и пап😁😁😁😁 или кто последний тот и папа😅😅😅, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его жена.

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