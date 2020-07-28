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15-летняя дочка Поляковой показала фигуру в откровенном летнем наряде

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Маша Полякова записала новое видео, на котором появилась в кроп-топе и укороченных брюках .

15-летняя дочка Поляковой показала фигуру в откровенном летнем наряде
15-летняя дочка Поляковой показала фигуру в откровенном летнем наряде
instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя блогер и начинающая модель Маша показала стильный летний образ на камеру.

В Инстаграм Полякова-младшая записала видео, на котором в кадре появилась в белом кроп-топе с цветастыми разводами и укороченных брюках спортивного типа - в тон. Дополнили образ Маши светлые кроссовки и цветок на плече - возможно, татуировка хной.

В ролике девушка прорекламировала тур-агентство, с которым, по ее словам, не раз путешествовала сама. 

Пистолетики , отдых и должен быть отдыхом без всяких проблем , и я именно вам советую тур-агентство, чтобы вы провели свой отдых просто шикарно . Всех люблю 😍, - подписала видео Полякова-младшая.

Фолловеры отметили в комментариях, что Маша очень красива и наряд подчеркнул ее фигуру.

Ранее мы писали, что Оля Полякова показала точеную фигуру в купальнике.

 

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова, наряды звезд, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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