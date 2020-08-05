Наталья Могилевская в стильном костюме похвасталась помолодевшим видом

Певица Наталья Могилевская в белом наряде блеснула на съемках "Лиги смеха".

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая 2 августа с большим размахом отпраздновала 45-летие, в очередной раз восхитила фанов внешним видом. Звезда показала, в чем появилась на съемках нового эпизода “Лиги смеха“.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она позирует перед фотографом в стильном костюме белого цвета под новый хит “Белый самолет“. Наталья предстала в соблазнительной блузке с оголенными плечами и брюках. Свой образ она дополнила обувью на высоком каблуке, длинной серьгой, локонами и легким макияжем.

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Многие пользователи Сети отметили, что Могилевская выглядит намного моложе своих лет, благодаря новому цвету волос и постройневшей фигуре. Накануне дня рождения артистка перекрасилась в блондинку.

Очень красивый лук!😍😍😍А Вы как всегда шикарная красоточка!❤️

Да ,цвет бомба, лет на 20 омолодил)):

Наталья! Вы прекрасны!!!👍👍👍👏👏👏

Класс, круто постройнели

Красотка😍. Аж самой в блонду захотелось перекрасится

Ну, Наташка,ну красотка❤️

Как Вам идёт этот наряд 😍🔥

Напомним, ранее Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской.

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