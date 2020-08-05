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Наталья Могилевская в стильном костюме похвасталась помолодевшим видом

Комментариев: 2
Певица Наталья Могилевская в белом наряде блеснула на съемках "Лиги смеха".
Наталья Могилевская в стильном костюме похвасталась помолодевшим видом
Наталья Могилевская в стильном костюме похвасталась помолодевшим видом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая 2 августа с большим размахом отпраздновала 45-летие, в очередной раз восхитила фанов внешним видом. Звезда показала, в чем появилась на съемках нового эпизода “Лиги смеха“.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она позирует перед фотографом в стильном костюме белого цвета под новый хит “Белый самолет“. Наталья предстала в соблазнительной блузке с оголенными плечами и брюках. Свой образ она дополнила обувью на высоком каблуке, длинной серьгой, локонами и легким макияжем.

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Многие пользователи Сети отметили, что Могилевская выглядит намного моложе своих лет, благодаря новому цвету волос и постройневшей фигуре. Накануне дня рождения артистка перекрасилась в блондинку.

  • Очень красивый лук!😍😍😍А Вы как всегда шикарная красоточка!❤️
  • Да ,цвет бомба, лет на 20 омолодил)):
  • Наталья! Вы прекрасны!!!👍👍👍👏👏👏
  • Класс, круто постройнели
  • Красотка😍. Аж самой в блонду захотелось перекрасится
  • Ну, Наташка,ну красотка❤️
  • Как Вам идёт этот наряд 😍🔥

Напомним, ранее Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.08.2020, 17:24
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гость
Ей лягушки на морде не хватает!
гость  (аноним)  06.08.2020, 17:20
Оценка:  0
гость
переделать сельский носик денежек не хватает......
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