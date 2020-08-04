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Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской

Комментариев: 2
Оля Полякова нарушила дресс-код на вечеринке по случаю 45-летия Натальи Могилевской.
Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской
Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской
instagram.com/polyakovamusic

В воскресенье, 2 августа, Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет. По случаю юбилея Наталья устроила грандиозную вечеринку, на которую пригласила многих звезд украинского шоубиза.

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Особенностью вечеринки было то, что все гости должны были прийти в белых нарядах. Таким образом Могилевская хотела показать фанам, что никогда не поздно начать все “с чистого листа“. Однако, одна гостья все таки нарушила дресс-код.

Так, на странице именинницы в Инстаграм появились фото с празднования. Судя по кадрам, певица Оля Полякова решила отличиться и надела на “белую“ вечеринку розовое мини-платье. Но Могилевская совсем не расстроилась по этому поводу и даже добавила: “Моя школа“.

Кроме Оли Поляковой на дне рождении Натальи Могилевской были замечены судьи “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар, Влад Яма, Григорий Чапкис, певицы Ирина Билык, Надя Дорофеева, певцы Влад Дарвин, Владимир Дантес, Павел Зибров, композитор Юрий Рибчинский, клипмейкер Алан Бадоев, шоумен Юрий Ткач и другие.

“Никогда не поздно начать с белого чистого листа, особенно если с тобой твои друзья. Ps. Оля Полякова, молодец, что в розовом. Моя школа 😂“, - подписала праздничные кадры Могилевская.

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног.

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Теги: Наталья Могилевская, Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.08.2020, 09:54
Оценка:  +2
гость
Только и ума у Поляковой : в каких нарядах приходить. скакать полуголой . на голову одевать чуть ли не корону с рог! мозгов совсем нет! Только что фигурой да хорошим голосом хвастаться! Больше ---нечем! Ведь она на большее не способна!
hope55    05.08.2020, 10:34
Оценка:  +1
hope55
Xороший голос? Смешно
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