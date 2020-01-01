"Мечта сбылась!": Могилевская в купальнике позанималась йогой на море
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Украинская певица Наталья Могилевская поздравила подписчиков с днем йоги и поделилась радостью от первого выездного концерта после карантина. В Инстаграм 44-летняя звезда добавила фото и видео, сделанные на побережье в Одессе. На одном из снимков певица позирует в ярком сдельном купальнике, украшенном золотой аппликацией с камнями. Наталья сидит в позе йоги Сиддхасана и выглядит спокойной и одухотворенной.
Всех с днем йоги 🙌🏻
Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась!
Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря!
Урааааа 😍✈️🎤🏖🎉🌞🌊🍓🐬👒👙🍒, - написала Могилевская.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская призналась, почему не идет в продюсеры.
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