"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская презентовала новый альбом

В новую пластинку украинской певицы вошли шесть треков.

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала подписчиков отличной новостью. Артистка выпустила новый альбом “Любов - то велика сила“.

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В трек-лист свежей пластинки вошли шесть обновленных популярных композиций Могилевской. Поклонники Натальи смогут услышать джазовые и lounge-версии песен “Місяць по небу ходить“, “В Киеве осень“, “Відправила месседж“, “Відірватись від землі“ и две версии хита “Покохала“.

“Это волшебная музыка для романтических свиданий. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной... Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы“, - прокомментировала выход альбома Могилевская в своем Инстаграм.

Ранее Могилевская открыто рассказала об отношениях с Ямой.

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