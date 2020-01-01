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"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская презентовала новый альбом

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В новую пластинку украинской певицы вошли шесть треков.
"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская презентовала новый альбом
"Любов - то велика сила": Наталья Могилевская презентовала новый альбом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала подписчиков отличной новостью. Артистка выпустила новый альбом “Любов - то велика сила“.

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В трек-лист свежей пластинки вошли шесть обновленных популярных композиций Могилевской. Поклонники Натальи смогут услышать джазовые и lounge-версии песен “Місяць по небу ходить“, “В Киеве осень“, “Відправила месседж“, “Відірватись від землі“ и две версии хита “Покохала“.

“Это волшебная музыка для романтических свиданий. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной... Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы“, - прокомментировала выход альбома Могилевская в своем Инстаграм.

Ранее Могилевская открыто рассказала об отношениях с Ямой.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona bigmir)net

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