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Рецепты стройности: Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры

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Ведущая рассказала о том, как поддерживает себя в форме с помощью правильного питания.
Рецепты стройности: Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры
Рецепты стройности: Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик раскрыла секреты своей стройности. 39-летняя артистка назвала несколько правил питания, которых ежедневно придерживается.

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Так, на своей странице в Инстаграм телезвезда заявила, что есть все, что захочет. Но с некоторыми ограничениями. Лилия призналась, что “вредную“ пищу старается употреблять до обеда. Кроме того, после 15 часов актриса не ест картофель, свеклу, морковь и хлеб.

Также звезда добавила, что ее утро начинается со стакана теплой воды и ситного завтрака. Об ужине Ребрик также никогда не забывает. 

“Я і справді в житті їм усе, чого мені хочеться. Бо це, так би мовити, моя “концепція“ життя: я шалено люблю його і намагаюся отримувати від нього ВСЕ! ❤️ І це, звісно, стосується і їжі. Втім, деяких правил я все ж дотримуюсь. По-перше, кожен свій день я починаю зі стакану теплої води. 💦 Роблю це десь за півгодини до сніданку: вода підготує шлунок до роботи і відновить водний баланс, втрачений за ніч. Друге правило - маю ситний сніданок. 🥞 З родиною ми дуже любимо снідати млинцями (з начинками фантазуємо), сирниками, хоча можемо з'їсти і бутерброд з чаєм чи кавою. Але дуже рідко - бутербродами не захоплюємося або намагаємося приготувати їх максимально некалорійними. По-третє, якщо я хочу з'їсти щось уже геть некорисне (або якісь тістечка) - я намагаюся зробити це до обіду. Бо до вечора організм все, що ми з'їли, відпрацює і воно не відкладеться на талії та боках. Маю також сурову заборону на КМБ. Це моє золоте правило - ще з юності! Після 15-ї я не їм Картоплю, Моркву та Буряк (КМБ). Це - овочі, в яких великий вміст цукру. Тому після обіду краще з’їсти шматок м’яса або риби, ніж «нешкідливі» овочі . Не їм я ввечері і хліб. Взагалі - мучне я намагаюся їсти якомога менше: тільки до обіду. А от про вечерю я не забуваю - ніколи не лягаю спати голодною! Бо тоді і засинати спокійніше, і на ранок - багато не з'їш. Меню моєї вечері - біле м'ясо, білі сири та трава“, - рассекретила Лилия.

Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры
Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры
Скриншот

Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.

 

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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