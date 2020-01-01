Ведущая показала фото со съемок нового сезона сериала "Папаньки".

"Мальчика надо еще": Лилия Ребрик засветила "беременный" животик instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками отличной новостью. Телезвезда рассказала в Инстаграм-Сторис о начале съемок третьего сезона популярного сериала “Папаньки“.

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Позже в аккаунте 39-летней артистки появилось фото с первого съемочного дня. На снимке Лилия в легком красном платье демонстрирует “беременный“ животик.

Лилия Ребрик засветила "беременный" животик Скриншот

Однако не все фаны Ребрик поняли, что это ее новый образ для сериала. Некоторые пользователи Сети отметили, что уже давно ждут пополнение в семействе Диких.

Можна вітати????😍

Це мабуть після ефіру з Тарабаровою))))🤣❤️ пили разом каву)))

Третя принцеса? 🙏💓💓💓

Только вчера подумала,что в такую семью можно ещё аиста пригласить! Здорово!

Мальчишку надо еще

Поздравляю👏👏👏👏Дети это чудо🔥

Чуть не поверила))))или?.....

Це сценічний образ?😂😂😂 якщо ні, то вітаю вас❤️❤️❤️

Эх вы фанаты, Утро с Украиной надо смотреть! Это образ, Папаньки 3 снимают.

Це провокація😍😉

Позже сама актриса подтвердила, что будет беременной пока что только на экране.

“Так, це моя КІНОвагітність (до речі, друга кіновагітність у моїй кар'єрі 🤰) і так - це початок зйомок 3 сезону “Папанек“, - написала Лилия.

Лилия Ребрик засветила "беременный" животик Скриншот

Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.

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