"Мальчика надо еще": Лилия Ребрик засветила "беременный" животик
Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками отличной новостью. Телезвезда рассказала в Инстаграм-Сторис о начале съемок третьего сезона популярного сериала “Папаньки“.
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Позже в аккаунте 39-летней артистки появилось фото с первого съемочного дня. На снимке Лилия в легком красном платье демонстрирует “беременный“ животик.
Однако не все фаны Ребрик поняли, что это ее новый образ для сериала. Некоторые пользователи Сети отметили, что уже давно ждут пополнение в семействе Диких.
- Можна вітати????😍
- Це мабуть після ефіру з Тарабаровою))))🤣❤️ пили разом каву)))
- Третя принцеса? 🙏💓💓💓
- Только вчера подумала,что в такую семью можно ещё аиста пригласить! Здорово!
- Мальчишку надо еще
- Поздравляю👏👏👏👏Дети это чудо🔥
- Чуть не поверила))))или?.....
- Це сценічний образ?😂😂😂 якщо ні, то вітаю вас❤️❤️❤️
- Эх вы фанаты, Утро с Украиной надо смотреть! Это образ, Папаньки 3 снимают.
- Це провокація😍😉
Позже сама актриса подтвердила, что будет беременной пока что только на экране.
“Так, це моя КІНОвагітність (до речі, друга кіновагітність у моїй кар'єрі 🤰) і так - це початок зйомок 3 сезону “Папанек“, - написала Лилия.
Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.
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