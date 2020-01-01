"Муж пришел поддержать": Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким

Актриса запостила фото, где она сидит на плечах у мужа.

Известная ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила фанам радостную новость. На днях она впервые со времен введения карантина выступила на театральной сцене. А поддержать ее пришел муж, хореограф Андрей Дикий.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия разместила забавное фото из гримерке. На свежем кадре артистка в красном платье и с ярким макияжем позировала на плечах у Андрея.

“Чоловік прийшов підтримати мене на виставі🤣. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку🙈😂😂😂❤️❤️❤️❤️“, - написала Ребрик.

Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост знаменитости:

Гарно підтримав❤️

Ліля, ви неповторна!!! Де б взяти хоч половину вашої енергії)))

Ви реально дика сімейка, тішусь за вас😘🤘👏👍🌷🌷🌷🌷🌷

Він напевне також засумував за твоїми виставами 😅, або просто вирішив не сидіти дома, бо карантин зі всіх сторін набрид 😂

Я Вас люблю и восхищаюсь Вами🥀

Очень класная пара щастя вам

Отличный кадр😄😄😄

На шею забралась и ножки свесила😂💪

Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.

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