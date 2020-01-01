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"Муж пришел поддержать": Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким

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Актриса запостила фото, где она сидит на плечах у мужа.
"Муж пришел поддержать": Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким
"Муж пришел поддержать": Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким
instagram.com/liliia.rebrik

Известная ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила фанам радостную новость. На днях она впервые со времен введения карантина выступила на театральной сцене. А поддержать ее пришел муж, хореограф Андрей Дикий.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия разместила забавное фото из гримерке. На свежем кадре артистка в красном платье и с ярким макияжем позировала на плечах у Андрея. 

“Чоловік прийшов підтримати мене на виставі🤣. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку🙈😂😂😂❤️❤️❤️❤️“, - написала Ребрик.

Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким
Лилия Ребрик показала забавный кадр с Андреем Диким
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост знаменитости:

  • Гарно підтримав❤️
  • Ліля, ви неповторна!!! Де б взяти хоч половину вашої енергії)))
  • Ви реально дика сімейка, тішусь за вас😘🤘👏👍🌷🌷🌷🌷🌷
  • Він напевне також засумував за твоїми виставами 😅, або просто вирішив не сидіти дома, бо карантин зі всіх сторін набрид 😂
  • Я Вас люблю и восхищаюсь Вами🥀
  • Очень класная пара щастя вам
  • Отличный кадр😄😄😄
  • На шею забралась и ножки свесила😂💪

Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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