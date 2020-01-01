Телеведущая показала стильный аутфит и очаровала зрителей .

Лилия Ребрик продемонстрировала ультрамодный образ в джинсах с эффектным разрезом Пресс-служба

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Ведущая программы «Ранок з Україною» и актриса Лилия Ребрик выбирает для эфира на канале «Украина» стильные и оригинальные вещи. Так, во вторник 14 июля телезвезда появилась в трендовых джинсах с разрезом на ноге.

Необычные темно-синие брюки свободного кроя Лилия дополнила классической белой рубашкой и туфлями-лодочками такого же цвета. Талию телеведущая подчеркнула черным кожаным ремнем, а завершили образ молочные серьги.

В таком наряде Лилия выглядит по-деловому и небанально одновременно. На странице в Instagram она прокомментировала «изюминку» образа – джинсы с оригинальным разрезом на одной ноге.

Настроение делают небанальные детали. Одеть джинсы на работу. Почувствовать себя в центре внимания. Комплиментов и шуток наслушаться. И все это – всего за 3 часа эфира «Ранку з Україною». А еще я готова к любой погоде, точнее ноги готовы: одной тепло, второй прохладно. Левое колено фотографироваться сегодня отказалось – чувствует себя не фотогеничным, – пошутила о своем аутфите ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик.

К слову, Лилия любит элегантные платья, но не боится и модных экспериментов. Например, недавно она появилась в эфире «Ранку з Україною» в трендовых бермудах и собрала множество комплиментов в сети.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик рассказала о замечаниях хейтеров.

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