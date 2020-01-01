Телеведущая написала о критике хейтеров в Сети, которая касалась ее фигуры .

"Расстроилась на сон грядущий": Лилия Ребрик поделилась рецептом от хейтерства instagram.com/liliia.rebrik

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Телеведущая Лилия Ребрик призналась, как реагирует на критику в Сети. В Инстаграм знаменитость написала эмоциональный пост в котором рассказала, как буквально на днях ее задел комментарий фолловера с замечанием по поводу коленок телеведущей. Лилия отметила, что была очень расстроена.

Берегиня счастливой семьи женщина: здоровая, мудрая и спокойная. Постоянно совмещать в себе-тяжелый труд, но в то и женщины, чтобы все нам было по силам 😉! Как я живу со сплетнями о себе? Или переживаю из-за плохих комментарии или, как то сейчас модно говорить “хейтерство“? И как остаюсь при этом спокойной для своей семьи? Искренне признаюсь: как и любой человек не всегда легко)

Свежий пример: вчера одна из подписчиц посоветовала мне поработать над моими коленками). Внимание на этот комментарий (как и на свои коленки 🤣) я обратила уже ночью и расстроилась на сон грядущий! - написала Ребрик.

Речь идет, видимо, о фото Лилии, на котором она позирует в коротком платье около вагончика.

"Расстроилась на сон грядущий": Лилия Ребрик поделилась рецептом от хейтерства instagram.com/liliia.rebrik

В продолжения поста Лилия отметила, что вспомнила ситуацию из детства, которая помогла ей справиться с негативными эмоциями.

Когда я чувствую, что чужое мнение начинает портить мне настроение-всегда вспоминаю одну историю из детства. В 13 я стала мастером спорта. В Черновцах это было настоящая событие! У меня взяла большое интервью местная газета «Молодой буковинец» и по сути я стала «звездой» местного масштаба🙈. Но одноклассники мой успех пережили очень неоднозначно. В классе было всего два парня, остальные-девушки. Все были хороши, каждая мечтала стать лучше и прилагала к этому много усилий. Поэтому девчачьи эмоции после статьи в газете начали просто зашкаливать, о моем успехе говорили, за моей спиной сплетничали, меня обсуждали. Я, конечно, очень переживала, сначала даже спать нормально не могла, но потом все эти обиды проглотила. Почему? Потому что родители сказали мне тогда очень мудрую вещь: “Ты достигла определенного успеха в свои 13, кому-то это может (и обязательно) будет не нравиться, но не принимай это близко к сердцу. Чужая зависть наоборот должна сделать тебя сильнее“, - написала Ребрик.

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Завершая пост Ребрик написала свое золотое правило, которое помогает не нервничать по пустякам, однако, призналась, что упражнения для коленок все-таки начала делать.

С тех пор это мое золотое правило жизни-не обращать внимания на сплетни, не слушать злые языки, мне до сих пор все равно что сплетничают за моей спиной. Жизнь-моя и наслаждаться ею тоже мне! А если у кого-то много времени анализировать чужую жизнь что же! Я могу им только посочувствовать) я думаю, лучше искать время на себя и не терять ни минуты на злобу и зависть! В себе я этих двух чувств не имею и искренне радуюсь успехам других! Как вы переживаете сплетни о себе? Рецепт покоя есть? 👇

P.S. Но конструктивную критику я воспринимаю! Например, упражнения для коленок я начала делать уже с сегодняшнего дня: просить фотографов делать правильный ракурс🤣 # ребрикщасливародина, - написала Ребрик.

"Расстроилась на сон грядущий": Лилия Ребрик поделилась рецептом от хейтерства instagram.com/liliia.rebrik

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов.

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