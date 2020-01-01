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Идеальная фигурка: Супермодель Кендалл Дженнер показала пикантное фото

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Младшая сестра Ким Кардашьян засветилась в эффектном бикини.

Идеальная фигурка: Супермодель Кендалл Дженнер показала пикантное фото
Идеальная фигурка: Супермодель Кендалл Дженнер показала пикантное фото
instagram.com/kendalljenner

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Американская супермодель Кендалл Дженнер, которая принадлежит к знаменитому медийному семейству Дженнер-Кардашьян, показала эффектное фото в купальнике.

В Инстаграм красотка добавила кадр, сделанный напротив зеркала. Кендалл позирует в бикини с цветастым орнаментом и ковбойской шляпе.

Напомним, что Кендалл сейчас занимается рекламной кампанией косметического бренда, которым владеет с сестрой Кайли. в недавней публикации она написала о миссии компании.

Живи сейчас !!! Мой любимый макияж всегда. Мы так усердно работали над этой коллаборацией, не могу дождаться, когда вам, ребята, понравится! Кайли и я будем жертвовать часть продаж от нашего сотрудничества @kyliecosmetics Институту Марши П. Джонсон, удивительной организации, которая защищает и защищает права человека чернокожих трансгендеров. @mpjinstitute был создан в ответ на убийства чернокожих транс-женщин и цветных женщин, чтобы поднять, поддержать и поддержать голоса чернокожих транс-людей. Мы так гордимся тем, что поддерживаем их миссию, и благодарим команду за их работу! Узнайте больше на MarshaP.org, - написала Кендалл.

Идеальная фигурка: Супермодель Кендалл Дженнер показала пикантное фото
Идеальная фигурка: Супермодель Кендалл Дженнер показала пикантное фото
instagram.com/kendalljenner

Фото супермодели в купальнике набрало более 5 млн. лайков за несколько часов. В комментариях фолловеры назвали фигуру девушки идеальной. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию в горах.

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Теги: Кендалл Дженнер, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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