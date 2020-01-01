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Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов

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Ведущая не виделась с родителями и сестрой больше 4 месяцев.
Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов
Лилия Ребрик впервые после карантина встретилась с родственниками из Черновцов
instagram.com/liliia.rebrik

Популярная украинская актриса, ведущая шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик похвасталась долгожданной встречей. Звезда наконец-то встретилась с родителями и сестрой.

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Родственники звезды приехали к ней в гости из Черновцов. Отметим, что именно в этом городе был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Поэтому ведущая не видела самых близких людей более 4 месяцев.

На своей странице в Инстаграм Лилия опубликовала милое семейное фото за праздничным столом на даче. На снимке Ребрик запечатлена в компании мужа, хореографа Андрея Дикого, отцом Иваном, мамой Верой, сестрой Юлией и дочерьми Дианой и Полиной.

“Нарешті зустрілися. Як ми чекали на цю зустріч...“, - подписала семейный снимок Ребрик.

Семья Лилии Ребрик
Семья Лилии Ребрик
скриншот

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами крепкого брака.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: ivona)bigmir.net

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