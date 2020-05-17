Лилия Ребрик рассекретила свое настоящее имя

Ведущая также опубликовала архивные фото.

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Инстаграм, рассекретила свое настоящее имя. Она также показала поклонникам свою сестру.

Так, в социальной сети Лилия Ребрик разместила пост с совместными фото со своей сестрой Юлианой. А еще написала, что ее саму на самом деле зовут Лилиана. Имена сестер созвучны.

Я - Лилиана. Уверена, сейчас многие удивились, потому что знают меня как Лилию, но нет, я на самом деле - Лилиана, - написала Ребрик.

Ведущая отметила, что ради карьеры на телевидении решила выбрать сокращенный вариант имени.

На фотографиях сестры предстали в разный период своей жизни: от детских лет до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что Лилиана и Юлиана очень схожи с маленькими дочками ведущей – 7-летней Дианой и 2-летней Полиной.

Недавно Лилия Ребрик рассказала, как на карантине празднует день рождения младшей дочери.

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