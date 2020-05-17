Лилия Ребрик рассекретила свое настоящее имя
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Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Инстаграм, рассекретила свое настоящее имя. Она также показала поклонникам свою сестру.
Так, в социальной сети Лилия Ребрик разместила пост с совместными фото со своей сестрой Юлианой. А еще написала, что ее саму на самом деле зовут Лилиана. Имена сестер созвучны.
Я - Лилиана. Уверена, сейчас многие удивились, потому что знают меня как Лилию, но нет, я на самом деле - Лилиана, - написала Ребрик.
Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk 💖! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена🙈😂. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? 🤷♀️😂😂 І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна»)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки 😂 Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам 🙈 принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!
Ведущая отметила, что ради карьеры на телевидении решила выбрать сокращенный вариант имени.
На фотографиях сестры предстали в разный период своей жизни: от детских лет до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что Лилиана и Юлиана очень схожи с маленькими дочками ведущей – 7-летней Дианой и 2-летней Полиной.
Недавно Лилия Ребрик рассказала, как на карантине празднует день рождения младшей дочери.
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