Новый сезон программы «Зірковий шлях» стартует с 3 августа в эфире канала «Украина».

Возлюбленная Остапчука рассказала о знакомстве с его родителями Пресс-служба

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Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» поделилась впечатлениями от встречи с родителями шоумена.

Пара очень активно проводит выходные, часто устраивает отдых в разных местах. Кристина рассказала, что они нередко ездят в гости к ее маме.

Мои родные прекрасно относятся к Владимиру, – поделилась Кристина Горняк в интервью для канала «Украина». – У нас есть такая традиция: когда появляется выходной, мы едем с ночевкой к моей маме и сестре. Они живут под Киевом. Делаем шашлыки, пьем вино, общаемся до поздней ночи.

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Отношения к избраннику дочери настолько теплые, что у мамы Кристины уже завязались доверительные отношения с Владимиром Остапчуком.

Бывает так, что я иду раньше спать, а Владимир с мамой продолжают секретничать на кухне. О чем они говорят, мне не рассказывают, – призналась героиня эфира «Зіркового шляху».

Что касается родных шоумена, то в данном случае тоже все нормально.

Нам часто задают этот вопрос: «Знаете ли вы родителей Владимира?». Я уже познакомилась с папой, мамой и с бабушкой Владимира, – рассказала Кристина Горняк в интервью для канала «Украина». – Все супер!.

Ранее мы писали, что "бывшая" Остапчука рассекретила пол ребенка.

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