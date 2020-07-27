Елена Войченко воспользовалась услугами личного стилиста и показала несколько ярких образов .

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

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Бывшая супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко показала стильные образы в дизайнерских нарядах. В Инстаграм знаменитость поделилась с подписчиками, что недавно воспользовалась услугами личного стилиста, которая помогла ей создать несколько эффектных аутфитов.

Результат работы стилиста Елена также добавила в Инстаграм - Войченко появляется на фото в ярком брючном костюме, а также в нескольких стильных платьях, дополненных модными кожаными аксессуарами "бандаж".

Наряды Елены дополняют дизайнерский сумки.

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В карусели часть образов, которые Маргарита собрала для меня. А так же ее рекомендации💓

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И важное!!! Миф о том, что сопровождение стилиста - это дорого и недоступно - Миф.



P.S. Как Вам образы и новая Я? Для примерки некоторых Маргарите пришлось применять гипноз и ментальные практики), - написала Елена.

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

"Как вам новая я?": Бывшая жена Остапчука засветилась в ярких аутфитах instagram.com/olenavoychenko

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